PSG planuje transfer za 100 mln euro. Młoda gwiazda na celowniku

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Al Khelaifi

100 mln euro za 17-latka z FC Porto?

Kolejnym celem transferowym Paris Saint-Germain został Rodrigo Mora. Perełka FC Porto wieku zaledwie 17 lat już uchodzi za jeden z największych talentów.

To kreatywny i szybki zawodnik, który świetnie drybluje i potrafi zdobywać bramki. Dzięki temu Portugalczyk przyciągnął uwagę największych klubów. Wcześniej mówiło się o zainteresowaniu klubów Premier League, a nawet Realu Madryt. Piłkarz jest także na radarach Manchesteru City oraz Bayernu Monachium. Obecnie jednak to paryżanie mają być najbliżej pozyskania 17-latka.

Francuski klub od kilku miesięcy obserwuje Morę. Jednak Porto nie zamierza oddawać swojej perełki. Klub już pracuje nad nowym kontraktem, który miałby zawierać klauzulę wykupu na poziomie 100 milionów euro.

To ogromna kwota jak na piłkarza, który jeszcze nie zaistniał na międzynarodowej scenie, ale PSG nie boi się inwestować w przyszłość. Ekipa Luisa Enrique postawiła sobie za cel odmłodzenie kadry i chce ściągać zawodników, którzy są głodni sukcesów. Paryżanie w trakcie najbliższego okienka transferowego planują spróbować pozyskać młodego ofensywnego pomocnika, który występuje także na skrzydłach.

Zarządcy zespołu z Parc des Princes chcą jak najszybciej sfinalizować transakcję i wyprzedzić konkurencję nawet jeśli miałoby ich to kosztować 100 milionów euro. Jeśli transfer doszedł do skutku, klub rozważy czy wypożyczyć zawodnika, czy od razu włączyć go do pierwszego zespołu.

Zobacz także: Lewandowski i Szczęsny ocenieni przez Hiszpanów. Tylko jeden z nich na plus