PressFocus Na zdjęciu: Harry Kane

PSG szuka wzmocnień przed nowym sezonem

Paryżanie celują w transfer przynajmniej jednego piłkarzy klasy światowej

Kimś takim miałby być Harry Kane

Harry Kane opuści Premier League?

PSG ma za sobą kolejny przeciętny sezon. Paryżanie choć zostali mistrzami Francji, to w Pucharze Francji odpadli już na etapie 1/8 finału. Podobnie jak w Lidze Mistrzów, gdzie ulegli Bayernowi Monachium. To wszystko powoduje, że klub czekają bardzo duże zmiany. Z zespołem pożegnał się Lionel Messi. Bliski odejścia jest Neymar, a Mbappe przymierzany jest do Realu Madryt. Nie wiadomo też, kto poprowadzi PSG w nowym sezonie.

Dlatego też klub szuka nowych piłkarzy, którzy wzmocnią zespół przed nadchodzącą kampanią. Jednym z priorytetów ma być pozyskanie Harrego Kane’a, o czym informuje Matteo Moretto. Anglik ma ważny kontrakt z Tottenhamem do końca czerwca 2024 roku, ale dla Paryżan to nie problem. W zakończonym sezonie 29-latek zdobył 32 bramki w 49 meczach.

Czytaj więcej: Pickford może otworzyć erę galacticos w szeregach giganta Premier League