Real planuje wyłożyć krocie za gracza PSG

Real Madryt po przegranej z FC Barceloną może szybko szukać ukojenia we wzmocnieniu ofensywy. Według Fichajes.net gigant może wyłożyć 110 milionów euro na jednego z graczy PSG.

fot. Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Warren Zaire-Emery może zamienić PSG na Real Madryt

Real Madryt jako jeden z największych klubów w Europie myślami jest już przy ewentualnych wzmocnieniach. Według informacji Fichajes.net na celowniku Los Blancos znalazł się jeden z graczy PSG – Warren Zaire-Emery.

18-latek to środkowy pomocnik, który według wielu ekspertów jest jednym z najbardziej obiecujących zawodników młodego pokolenia. Według hiszpańskiego źródła Real może być do tego stopnia zdeterminowany, aby pozyskać zawodnika, że może wyłożyć nawet 110 milionów euro.

Zair-Emery to wychowanek PSG, który do pierwszej drużyny stołecznego klubu dołączył w lipcu 2022 roku. Debiut w drużynie zanotował natomiast w starciu Ligi Mistrzów przeciwko Toulousie, spędzając na boisku zaledwie minutę. Pierwszy raz całe spotkanie rozegrał z kolei w lutym 2023 roku przeciwko AS Monaco. Ekipa z Księstwa była wówczas górą, wygrywając dwoma golami (3:1).

W tym sezonie młody zawodnik wystąpił jak na razie w 20 spotkaniach, notując w nich dwa trafienia. Kontrakt Zaire-Emery’ego obowiązuje do końca czerwca 2029 roku. Gdyby transakcja z udziałem gracza doszła do skutku, to o miejsce w składzie 18-letni piłkarz mógłby rywalizować między innymi z takimi piłkarzami jak: Aurelien Tchouameni, Fede Valverde, Luka Modrić czy Dani Ceballos.

Czytaj więcej: Ancelotti o spięciu ze sztabem Barcelony w trakcie El Clasico