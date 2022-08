Pressfocus Na zdjęciu: Fabian Ruiz

Fabian Ruiz po trzech latach zmienił barwy klubowe. Hiszpan zamienił Napoli na PSG, z którym podpisał kontakt do 30 czerwca 2027 roku.

Rok do końca kontraktu z Napoli miał Fabian Ruiz

Sytuację tę chciał wykorzystać Real Madryt, który planował zakontraktować Hiszpana po sezonie

Triumfatora Ligi Mistrzów uprzedziło PSG, kupując pomocnika już tego lata

PSG kompletuje linię pomocy od nowa

Trenujący od tego sezonu PSG Christophe Galtier, dobrze rozumie się z nowym dyrektorem sportowym Luisem Camposem. Francuski szkoleniowiec uznał, że w Paryżu należy zbudować linię pomocy praktycznie od nowa, a Portugalczyk całkowicie wspiera w tym opiekuna mistrza Francji. W środku pola PSG z poprzedniego sezonu zostaną najprawdopodobniej jedynie Marco Verratti i Danilo Pereira. Z drużyną pożegnali się zaś: Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Xavi Simons, a wkrótce też Idrissa Gueye, Rafinha oraz Leandro Paredes.

PSG nie mogło pozostawić wyrwy w pomocy, więc do tej formacji sprowadziło już trzech piłkarzy. Na Parc des Princes zagrają: Vitinha, Renato Sanches oraz najnowszy nabytek, czyli Fabian Ruiz. Hiszpan do Paryża trafił z Napoli, gdzie od początku sezonu odstawiony był na boczny tor. Spowodowane było to faktem, że Hiszpan nie chciał przedłużyć wygasającego za rok kontraktu. Neapolitańczycy postanowili zatem spieniężyć 26-latka, aby ten nie odszedł za darmo.

Paryżanie po Ruiza ruszyli już kilka tygodni temu. Warunki z piłkarzem zostały ustalone szybko, ale przeciągały się rozmowy z Napoli, które finalnie na swoim byłym już pomocniku zarobiło 23 miliony euro, czyli o siedem milionów euro mniej, niż wydało za 26-latka trzy lata temu, gdy kupowało go z Realu Betis. Ruiz z PSG związał się umową ważną do 30 czerwca 2027 roku.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Fabián Ruiz pour les cinq prochaines saisons. ✍️



Le milieu de terrain international espagnol est lié au club parisien jusqu’au 30 juin 2027. 🔴🔵#WelcomeFabián — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 30, 2022

