Joao Felix nie jest zadowolony ze swojej współpracy z Diego Simeone w Atletico Madryt, co zwiększa częstotliwość plotek na temat jego przyszłości.

Joao Felix jest coraz bardziej zirytowany swoim pobytem w Atletico

Portugalczyk cały czas wzbudza zainteresowanie gigantów

PSG myśli o styczniowej próbie sprowadzenia 22-latka

Joao Felix zamieni Madryt na Paryż?

Pomimo tego, że Atletico Madryt nie planuje sprzedaży Joao Felixa już w najbliższym zimowym okienku transferowym, to wciąż pojawiają się informacje na temat potencjalnej przeprowadzki Portugalczyka. Z przedstawicielami cofniętego napastnika ostatnio miało skontaktować się Paris Saint-Germain.

Co więcej, do ewentualnych przenosin miałoby dojść w styczniu, bowiem paryski gigant szuka nowego napastnika. “Rojiblancos” raczej nie wyrażą zgody na odejście swojej młodej gwiazdy, ale rosnące niezadowolenie ofensywnego zawodnika, który nie odnajduje się w systemie gry preferowanym przez Diego Simeone, może sprawić, że działacze Atletico Madryt przemyślą temat.

Klauzula w obowiązującym do 2026 roku kontrakcie 23-krotnego reprezentanta Portugalii podobno wynosi aż 300-350 mln euro. Były piłkarz Benfiki Lizbona od kilku miesięcy jest obserwowany przez m.in. Bayern Monachium, Liverpool, Barcelonę oraz Manchester United, który ostatniego lata ponoć złożył za Felixa opiewającą na 130 mln euro ofertę, która ostatecznie została odrzucona.

Joao Felix w 12 spotkaniach trwającego sezonu zaliczył 3 asysty. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 70 milionów euro. Spekuluje się, że jeśli dojdzie do przeprowadzki Portugalczyka już zimą, to w grę może wchodzić wypożyczenie z obowiązkiem późniejszego wykupu.

