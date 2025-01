fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kang-In Lee

Manchester United i Newcastle United zainteresowane Kangiem In-Lee

Kang-In Lee to jeden z tych graczy, który w barwach PSG sprawdza się w roli ofensywnego pomocnika. 35-krotny reprezentant Korei Południowej trafił do ekipy z Paryża w lipcu 2022 roku, kosztując wówczas 22 miliony euro. Jak się później okazało były to rozsądnie wydane pieniądze. Zawodnik dzięki doświadczeniu zebranemu w Hiszpanii szybko zaaklimatyzował się w nowych realiach. Tymczasem ciekawe wieści w sprawie przekazał Fichajes.net.

Manchester United sezon 2024/2025

Źródło podaje, że dwa kluby z Premier League rozważają pozyskanie Kanga-In Lee. W tym gronie są Manchester United i Newcastle United. 23-letni gracz okazał już niejednokrotnie, że jest zawodnikiem bardzo wszechstronnym. Co prawda nie jest to piłkarz, grający regularnie w wyjściowej jedenastce giganta Ligue 1. W każdym razie w tej kampanii Kan In-Lee już wystąpił w 24 spotkaniach, notując w nich sześć trafień i dwa kluczowe podania.

W klubie z Old Trafford piłkarz mógłby wypełnić lukę po tym, jak z wyjaśniłaby się przyszłość Marcusa Rashforda, łączonego między innymi z Milanem. Niejasny jest też los Alejando Garnacho. Z kolei w ekipie Srok zawodnik mógłby być alternatywą dla Miguela Almirona, mogące opuścić Newcastle.

Kang-In Lee trafił do ekipy z Paryża z RCC Mallorki. Aktualna umowa piłkarza obowiązuje do 2028 roku. Z kolei rynkowa wartość gracza kształtuje się w wysokości 30 milionów euro.

