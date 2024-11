PSG chce gwiazdę Man United. Amorim postawił sprawę jasno

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Rashford kluczowym zawodnikiem u Amorima, PSG bez szans na transfer

Paris Saint-Germain, gdy było już wiadomo, że Kylian Mbappe pożegna się z klubem, rozpoczęło poszukiwania jego następcy. W kręgu zainteresowań był m.in. Marcus Rashford, lecz ostatecznie na Parc des Princes nie trafił żaden piłkarz, który miałby status gwiazdy.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Z informacji portalu TeamTalk wynika, że PSG ponownie zainteresowało się reprezentantem Anglii. Luis Enrique nie jest zadowolony z aktualnych zawodników w ofensywie. Na dodatek istnieje duża szansa, że w styczniu z klubem pożegna się Randal Kolo Muani.

Wielkim fanem transferu Rashforda wydaje się być Luis Enrique, który jest wielkim fanem piłkarza. Hiszpan docenia umiejętności wychowanka Czerwonych Diabłów i z chęcią widziałby go w swoim zespole. Natomiast odpowiedź Manchesteru United ws. sprzedaży 27-latka była jednoznaczna. Na Old Trafford nie wyobrażają sobie, aby Anglik opuścił klub. Co więcej, nowy menadżer drużyny Ruben Amorim uważa go za kluczowego zawodnika i chce budować zespół wokół Rashforda.

Rashford u Rubena Amorima będzie występował prawdopodobnie na pozycji napastnika. Portugalski trener w swoim debiucie z Ipswich Town wystawił go właśnie na pozycji numer dziewięć. Zmiana miejsca na boisku wydaje się, że dodała piłkarzowi dodatkowego impulsu. Napastnik już w 2. minucie spotkania trafił do siatki, przerywając serię siedmiu spotkań w lidze bez gola.