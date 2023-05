Jak donosi portal "Le Parisien", Bernardo Silva znalazł się na celowniku Paris Saint-Germain. To właśnie Portugalczyk ma w stolicy Francji zastąpić Leo Messiego.

PressFocus Na zdjęciu: Bernardo Silva

Bernardo Silva na celowniku Paris Saint-Germain

Portugalczyk ma być następcą Leo Messiego

“Le Parisien” donosi, że Manchester City może sprzedać latem 28-latka

Bernanrdo Silva celem transferowym PSG

Jak informuje “Le Parisien”, Paris Saint-Germain wytypowało następcę Leo Messiego. Mistrza świata w stolicy Francji miałby zastąpić Bernardo Silva. Zdaniem portalu, Manchester City może po sezonie rozważyć sprzedaż swojej gwiazdy za kwotę w okolicach 80 milionów euro. A ta nie powinna stanowić kłopotu władzom z Parc des Princes.

Do tej pory mówiono o Bernardo Silvie w kontekście transferu do Barcelony, ale wydaje się, że to jednak PSG jest realniejszą opcją dla niego. Tym bardziej że Portugalczyk doskonale zna się z Luisem Camposem, dyrektorem sportowym paryżan. Obaj panowie mieli okazję współpracować ze sobą w Monaco.

Bernardo Silva obecnie skupia się tylko na Manchesterze City. Bowiem już w środę jego drużyna zmierzy się w rewanżowym starciu półfinału Ligi Mistrzów z Realem Madryt.

