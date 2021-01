Odsone Edouard uważany jest za topowego piłkarza szkockiej Premiership i eksperci wróżą mu wielką karierę. Działacze West Hamu United zamierzają pozyskać go jeszcze w styczniu i oferują za niego 35 milionów funtów.

Czołowy gracz Celticu znajduje się od dłuższego czasu na celowniku menedżera Młotów, Davida Moyesa. West Ham zamierza sprzedał niedawno do Ajaksu Amsterdam za 20 milionów funtów Sebastiena Hallera. Za kwotę tę zamierza pozyskać Odsonne’a Edouarda, choć będzie musiał dołożyć do tego co najmniej 15 milionów funtów.

Celtic prawdopodobnie zgodzi się sprzedać swojego najlepszego napastnika. Klub ten nie zakwalifikował się kolejny rok z rzędu do Ligi Mistrzów, a sytuację finansową w Glasgow pogorszyła pandemia koronawirusa. W przypadku otrzymania 35 milionów funtów Celtic da napastnikowi zielone światło na transfer do Anglii.

Król strzelców Premiership

Edouard trafił do Glasgow z Paris Saint-Germain i został królem strzelców szkockiej Premiership. Wcześniej wielokrotnie łączono go z innymi klubami z Anglii. Jego obecna umowa z Celtikiem jest ważna do lata 2022 roku.

W tym sezonie w 15 meczach Odsonne Edouard zdobył jak dotąd 7 goli. W poprzednim sezonie uzbierał 22 trafienia.