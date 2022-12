Pressfocus Na zdjęciu: Joao Felix

Zimowy transfer Joao Felixa jest już przesadzony. Tajemnicą pozostaje jedynie, kto zostanie nowym pracodawcą Portugalczyka. W kontekście jego przyszłości wymienia się wielu kandydatów, a najnowsze informacje w tej sprawie przekazał Gianluca Di Marzio.

Joao Felix jest zdecydowany na zimowy transfer z Atletico Madryt

O transfer Portugalczyka zabiega wiele topowych klubów

Zdaniem Gianluki Di Marzio 23-latek zdecydowany jest na grę dla PSG

Przyszłość Joao Felixa bliska rozstrzygnięcia

Joao Felix dość jasno dał do zrozumienia, że nie zamierza dłużej grać w Atletico Madryt. Napastnik zasugerował to również podczas Mistrzostw Świata w Katarze. Portugalczyk nie ma najlepszych relacji z Diego Simeone, który po obiecującym początku odstawił go od wyjściowego składu. To przelało czarę goryczy i zaważyło na decyzji zawodnika o odejściu.

Sensacyjne zmiany w kadrze Portugalii. Zasłużony trener bez pracy Do prawdziwego trzęsienia ziemi doszło w czwartek w strukturach reprezentacji Portugalii. Tamtejszy związek niespodziewanie ogłosił w czwartek zwolnienie Fernando Santosa z posady selekcjonera. Decyzja ta miała być pokłosiem wyników na Mistrzostwach Świata w Katarze. Portugalia odpadła z mundialu w Katarze na etapie ćwierćfinału W czwartek Portugalski Związek poinformował o zwolnieniu Fernando Santosa W najbliższych tygodniach Czytaj dalej…

Klubów chętnych na pozyskanie 23-latka jest wiele, a najpoważniejszymi kandydatami są Arsenal, Paris-Saint Germain, Manchester United i Aston Villa. Jeszcze kilka dni temu dziennikarze Marki informowali, że faworytem do pozyskania snajpera są Kanonierzy. Obecnie sytuacja uległa zmianie, a Gianluka Di Marzio wskazał na inny klub, który jego zdaniem zostanie nowym pracodawcą Joao Felixa.

Włoski dziennikarz poinformował w czwartek, że sam zawodnik chciałby przenieść się do PSG. Co więcej, Le Parisien twierdzi, że Paryżanie również interesują się transferem zawodnika, jednak nie zdecydowali się jeszcze na żadne konkretne kroki w tym kierunku.

– Nie sądzę, żeby Joao Felix miał pójść do Arsenalu, bo on chciałby grać dla Paris-Saint Germain. PSG to oczywista opcja – stwierdził Di Marzio w wywiadzie dla SoccerNews.

Joao Felix zawodnikiem Atletico Madryt jest od lipca 2019 roku. Wówczas Los Colchoneros zapłacili za niego ponad 127 milionów euro. Portugalczyk nie spełnił pokładanych w nim nadziei, a w 129 meczach dla Rojiblancos zanotował tylko 33 bramki i 18 asyst.

Przeczytaj również: Agent Joao Felixa naciska na zaskakujący kierunek dla Portugalczyka