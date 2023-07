IMAGO / Mario Vasa Na zdjęciu: Goncalo Ramos

Wiele wskazuje na to, że Goncalo Ramos zmieni barwy klubowe tego lata

Portugalski napastnik trafił na listę życzeń kilku uznanych klubów

Głównym zainteresowanym ma być francuskie Paris Saint-Germain

Goncalo Ramos na celowniku PSG

Goncalo Ramos to jeden z najbardziej rozchwytywanych środkowych napastników na rynku transferowym. Portugalczyk udowodnił swoją jakość w reprezentacji narodowej i Benfice. W sezonie 2022/2023 w klubie wystąpił łącznie w 47 meczach, zdobył w nich 27 bramek i zaliczył 12 asyst, stając się liderem ofensywy swojej drużyny.

W ten sposób 22-latek zwrócił na siebie uwagę największych klubów świata. Dużo mówiło się o jego przenosinach do Manchesteru United. W gronie zainteresowanych pozostawali także Bayern Monachium, Chelsea i Real Madryt. Jednak teraz wiele wskazuje na to, że liderem w wyścigu o podpis Ramosa jest PSG, które poszukuje gracza na tę pozycję i nie będzie miało problemów z zapłatą wysokiej kwoty (ok. 80 milionów euro).