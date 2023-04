Ryan Gravenberch rozczarowuje Bayern swoją formą. Holender nie gra regularnie, co jest jego ambicją. Pomocnik łączony jest ze zmianą klubu.

Pressfocus Na zdjęciu: Ryan Gravenberch

Bayern nie może być zadowolony ze swojego pomocnika

Zawodnik również ma zastrzeżenie do dotychczasowej współpracy

Sytuację może wykorzystać angielski gigant

Gigant Premier League chce gracza Bayernu. Piłkarz przemówił

Ryan Gravenberch wzmocnił Bayern prawie rok temu. Holender przeniósł się do Monachium z Ajaxu, gdzie był filarem zespołu. Po transferze pomocnik ma problemy z regularną grą. Taki stan rzeczy wywołuje jego rozczarowanie.

– To musi się zmienić w następnym sezonie, wtedy naprawdę chcę znowu grać co tydzień. Nie rozmawiałem jeszcze z kierownictwem klubu, więc poczekam i zobaczę, co się stanie – deklaruje piłkarz Bayernu.

– Ale jasne jest, że ta rola nie spełnia moich oczekiwań – dodał Gravenberch, który wzbudził zainteresowanie Liverpoolu. Klub nawiązał już kontakt z agentem pomocnika oraz jego rodziną. The Reds przebudowują środek pola, więc młody Holender miałby szansę na częste występy.

Czytaj także: Bayern nabiera przekonania do napastnika. Rośnie szansa na transfer