Mohamed Kudus od ponad roku stara się o odejście z Ajaxu Amsterdam. Ghańczyka kusi mocno Premier League, a The Athletic podaje, że miał on już poinformować władze klubu z Amsterdamu, że latem odejdzie z klubu.

Pressfocus Na zdjęciu: Mohammed Kudus

Mohammed Kudus poinformował władze Ajaksu Amsterdam, ze latem zamierza odejść z drużyny

Już rok temu Ghańczyk był bliski przenosin do Evertonu, ale operację wstrzymał Ajax

Pomocnik cieszy się zainteresowaniem wielu topowych klubów angielskich

Kudus ma dość gry w Ajaksie

Rok temu Mohammed Kudus był bliski przenosin z Ajaksu Amsterdam do Evertonu. Reprezentant Ghany bardzo chciałby spróbować swoich sił w Premier League, a do tego był w nie najlepszych stosunkach z władzami klubu. Synowie Bogów zablokowali jednak transakcję, a pomocnik pozostał w Holandii.

Dziennikarze The Athletic przekazali, że wraz z końcem sezonu Kudus znów postara się o odejście z Ajaksu. Kontrakt gracza ważny jest co prawda do końca czerwca 2025 roku, jednak nie zamierza on dłużej grać dla ekipy z Amsterdamu. Odrzucił również ofertę przedłużenia umowy.

Pomocnik znajduje się od dłuższego czasu na radarze Manchesteru United, Newcastle i Arsenalu. Największe szanse na sprowadzenie go daje się Czerwonym Diabłom.

