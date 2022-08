Pressfocus Na zdjęciu: Ross Barkley

Ross Barkley nie ma miejsca w składzie Chelsea, która chętnie zostanie się z Anglikiem. Do Londynu wpłynęła oficjalna oferta transferowa za 28-latka.

Ross Barkley w ostatnich miesiącach nie miał nawet miejsce w kadrze meczowej Chelsea

Anglik może opuścić klub w poszukiwaniu regularnej gry

Jeden klub złożył już nawet ofertę transferu

Barkley nie narzeka na brak ofert

Ross Barkley to piłkarz, który w minionym sezonie odegrał marginalną rolę w Chelsea, co najlepiej obrazują liczby. Anglik rozegrał 14 meczów, w których na boisku spędził 452 minuty (jeden strzelony gol). To zdecydowane poniżej umiejętności i ambicji 33-krototnego reprezentanta Anglii. Barkley w poszukiwaniu regularnych występów może opuścić The Blues. Z ofertą zgłosił się już Celtic.

Klub z Glasgow nie robi wrażenia w kontekście zawodnika takiego jak Barkley. Zdaje się, że 28-latka stać na reprezentowanie lepszego klubu. Warto mieć jednak w pamięci, że Anglik w poprzednim sezonie prawie nie grał w piłkę, a zainteresowany jest nim zespół, który ma zagwarantowaną fazę grupową Ligi Mistrzów. Celtikowi zależy na wzmocnieniu przed tymi rozgrywkami, więc wysłali do Londynu ofertę transferu definitywnego.

Mający z Chelsea jeszcze niespełna roczny kontrakt Barkley, nie musi koniecznie wyjeżdżać do Szkocji. Zatrudnieniem 28-latka są bowiem zespoły z Premier League. Anglika obserwują West Ham (zagra w Lidze Konferencji Europy), czy też mające pucharowe ambicje Newcastle i Aston Villa. W sprawie Barkley’a problemów z transferem prawdopodobnie nie będzie robiła Chelsea, więc kluczowe zdanie może mieć sam piłkarz.

