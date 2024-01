Pomocnik Manchesteru United nie dla Bayernu

W ostatnim czasie pojawiały się spekulacje o możliwym przejściu Scotta McTominaya do Bayernu Monachium. Szkot ma zostać jednak na Old Trafford i zostać wynagrodzony nowym kontraktem.

IMAGO / Sportimage Na zdjęciu: Scott McTominay

Spekulowało się, że Szkot opuści Manchester United

Scott McTominay ma zostać na Old Trafford

Piłkarzem interesował się Bayern Monachium

McTominay zostanie na Old Trafford

Wiele wskazywało na to, że Scott McTominay opuści Manchester United. Negocjacje w tej sprawie były toczone latem ubiegłego roku. Ostatecznie zawodnik został na Old Trafford i jak się okazało zaczął grać regularnie, odgrywając istotną rolę w pierwszym zespole.

Szkot, którego umowa wygasa latem 2025 roku, ma zostać wynagrodzony nowym kontraktem. Jak informuje The Sun, negocjacje w tej sprawie ruszą w najbliższych tygodniach.

Nic nie wskazuje więc na to, by McTominay miał przenieść się do Bayernu Monachium lub West Hamu United. To z tymi klubami był w ostatnim czasie łączony.

W tym sezonie 27-letni pomocnik zdobył sześć bramek i zanotował jedną asystę.

