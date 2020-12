Pomocnik Man City na celowniku Realu

Pomocnik Manchesteru City Phil Foden znajduje się w kręgu zainteresowań Realu Madryt – informuje Sunday Mirror. Królewscy mają od dłuższego czasu monitorować sytuację reprezentanta Anglii, a ta nie może zadowalać samego piłkarza. Wydaje się, że rozwój utalentowanego pomocnika w ostatnim czasie utknął w martwym punkcie.

20-latek, który w pierwszej drużynie prowadzonej przez Josepa Guardiolę debiutował w grudniu 2017 roku, w wieku zaledwie 17 lat, jest podobno sfrustrowany brakiem regularnych występów w podstawowym składzie. Niewykluczone, że sytuację będą chcieli wykorzystać przedstawiciele Realu, którzy od kilku lat obserwują jego rozwój.

W obecnym sezonie Foden wystąpił w tylko 10 spotkaniach Premier League, pięć razy wybiegając na murawę od pierwszej minuty. Ostatni raz miało to miejsce 15 grudnia podczas meczu z West Bromwich Albion i była to pierwsza taka sytuacja od października.

Duży talent w Fodenie widzi Guardiola, który przed ostatnim meczem z Newcastle United mówił: – Kochamy tego gościa. On ma wszystko, by być naprawdę wyjątkowy. Chcę dla niego tego, co najlepsze i jeśli będzie tylko tego chciał, to na pewno to osiągnie – mówił menedżer Manchesteru City.

Za słowami hiszpańskiego szkoleniowca nie idą jednak czyny. Foden w meczu ze Srokami pojawił się na murawie dopiero w doliczonym czasie gry. Na chwilę obecną nic również nie wskazuje na to, aby jego sytuacja w drużynie miała ulec zmianie.

Foden od czasu swojego debiutu w Manchesterze City rozegrał w jego barwach 92 spotkania. Zdobył w nich 20 bramek i zanotował 16 asyst.