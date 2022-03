Źródło: The Sun

fot. PressFocus Na zdjęciu: Youri Tielemans

Youri Tielemans to jeden z tych zawodników Leicester City, który latem może zmienić barwy klubowe. The Sun twierdzi, że zawodnik znajduje się na celowniku Arsenalu i Man Utd. Na dzisiaj większe szanse na sfinalizowanie transakcji z udziałem piłkarza mają działacze The Gunners.

Reprezentant Belgii znajduje się na celowniku czołowych europejskich klubów

The Sun podaje, że w wyścigu po Tielemansa wezmą udział przede wszystkim Man Utd i Arsenal

Rynkowa wartość pomocnika to 55 milionów euro

Tielemans latem może zmienić klub

Youri Tielemans ma umowę ważną z klubem z King Power Stadium do końca czerwca 2023 roku. W związku z tym już za kilka miesięcy Leicester City będzie miało jedną z ostatnich szans na zarobienie dużych pieniędzy z tytułu transferu Belga.

Najnowsze doniesienia dotyczące przyszłości 24-latka wskazują, że niebawem zawodnik zmieni pracodawcę. Tielemans znajduje się na celowniku przede wszystkim Manchesteru United. Niemniej The Sun sugeruje, że w wyścigu po zawodnika na prowadzenie wyszedł Arsenal. Dzisiaj rynkowa wartość Belga wynosi 55 milionów euro.

Tielemans zasilił szeregi Lisów latem 2019 roku. Dołączył do Leicester za 45 milionów euro z AS Monaco. W tej kampanii wystąpił łącznie w 36 meczach, notując w nich siedem trafień i trzy asysty. Okazję na poprawienie tego bilansu zawodnik będzie miał już w 2 kwietnia, gdy na drodze Lisów stanie Man Utd. Spotkanie odbędzie się na Old Trafford.

