fot. PressFocus Na zdjęciu: Manuel Locatelli

Chelsea reaguje na możliwą stratę Jorginho i rozgląda się za nowym środkowym pomocnikiem. W kręgu zainteresowań znalazł się Manuel Locatelli, którego przyszłość w Juventusie stoi pod znakiem zapytania.

Manuel Locatelli przebywa w Juventusie na zasadach dwuletniego wypożyczenia

Jego przyszłość w klubie stoi pod znakiem zapytania, gdyż władze nie są zadowolone z jego dyspozycji

Włoch znalazł się na liście życzeń Chelsea

Dojdzie do wymiany między klubami?

Chelsea przygotowuje się do rewolucji w środku pola. Po sezonie wygasają kontrakty Jorginho oraz N’Golo Kante. Klub prowadzi negocjacje ze swoimi zawodnikami, ale póki co nie przystaje na ich warunki. Niewykluczone, że strony nie wypracują satysfakcjonującego rozwiązania, w związku z czym w przyszłym roku dojdzie do zakończenia współpracy.

Szczególnie interesująca jest sytuacja tego pierwszego, bowiem od dłuższego czasu w swoich szeregach widzi go FC Barcelona. Okazuje się, że osobą Jorginho interesuje się także Juventus, który chciał go pozyskać już minionego lata. Wówczas nie doszło do żadnych konkretów.

30-latek może być po sezonie dostępny na zasadach wolnego transferu, a z tej opcji “Stara Dama” już wielokrotnie korzystała w przeszłości. Ewentualne podpisanie Jorginho rozpocznie domino, bowiem z klubu odejdzie wówczas Manuel Locatelli. Jego potencjalnym pracodawcą mogłaby zostać właśnie Chelsea.

Locatelii przebywa w Turynie na zasadach dwuletniego wypożyczenia z Sassuolo, jednak w przyszłym roku definitywnie się tam przeniesie. Jego gra nie porwała włodarzy Juventusu, którzy są gotowi sprzedać go za 35 milionów euro. Niewykluczone, że z tej okazji skorzysta Chelsea, choć czeka ją walka z lokalnym rywalem – reprezentant Włoch od dłuższego czasu budzi zainteresowanie Arsenalu.

