Mason Mount opuści Chelsea? Na to wskazują działania otoczenia Anglika. Pomocnik The Blues zatrudnił nowego agenta i ten ma znaleźć mu nowe miejsce pracy.

PressFocus Na zdjęciu: Mason Mount (Chelsea)

Mason Mount odejdzie z Chelsea?

Pomocnik The Blues jest obserwowany przez kilka ekip z Premier League

24-latek właśnie związał się z nowym agentem

Nowy agent doprowadzi do pożegnania Mounta z Chelsea?

Według Daily Mail Mason Mount zatrudnił nowego agenta. To ma oznaczać, że pomocnik Chelsea będzie chciał opuścić Stamford Bridge wraz z końcem sezonu. Reprezentantem Anglii od teraz będzie opiekował się Neil Fewings z Wasserman Media Group, który przejmie obowiązki ojca 24-latka, Tony’ego, który był agentem swojego syna przez ostatnie 18 miesięcy, a więc po tym jak Mount został się ze Stellar Football.

Co czeka wychowanka The Blues? Dla 24-latka kolejne rozgrywki, przynajmniej w założeniu, to ostatni rok umowy wiążącej go ze stołeczną ekipą – nowy kontrakt jeszcze nie został uzgodniony. Zgodnie z doniesieniami Manchester United, Liverpoolu i Newcastle chcą wykorzystać to, że w lecie Anglik jeszcze tylko przez 12 miesięcy będzie zawodnikiem londyńczyków i pozyskać go za stosunkowo niską kwotę.

W obecnej sytuacji wiele wskazuje na to, że Mount faktycznie może rozstać się z klubem, w którym się wychował. Jednak nie należy wykluczać, że wicemistrz Europy zdoła osiągnąć porozumienie z aktualnym pracodawca.