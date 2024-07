Oliwier Wojciechowski przenosi się do Polonii Warszawa w ramach transferu definitywnego. Do tej pory był jedynie wypożyczony z Jagiellonii Białystok.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Oliwier Wojciechowski (w środku)

Młodzieżowy reprezentant Polski opuszcza Jagiellonię

Jagiellonia Białystok swego czasu wiązała ogromne nadzieje z Oliwierem Wojciechowskim. Szybko dała mu zadebiutować w Ekstraklasie, spodziewając się, że ten zagości w pierwszej drużynie na dłużej. Stało się jednak inaczej, w związku z czym latem 2023 roku wypożyczono go do pierwszoligowej Polonii Warszawa. Tam miał zebrać cenne doświadczenie, by później wrócić do ekipy mistrza Polski.

W Polonii zagrał niewiele, bowiem na boisku przebywał niespełna 600 minut, gromadząc 15 występów i dwie asysty. Jagiellonia uznała więc, że nie będzie dłużej inwestować w jego rozwoju, dogadując się ze stołecznym klubem w sprawie transferu definitywnego. Wojciechowski zostaje w Polonii na dłużej, tym razem na stałe opuszczając Jagiellonię Białystok. Z pierwszoligowym klubem podpisał trzyletnią umowę.

– Jestem bardzo szczęśliwy po podpisaniu nowego kontraktu. Jestem dumny, że taki Klub jak Polonia Warszawa chce mnie jako nowego zawodnika. Jestem bardzo szczęśliwy – powiedział Wojciechowski.

🆕 Oliwier Wojciechowski na dłużej przy Konwiktorskiej 6! Młody pomocnik podpisał z naszym Klubem trzyletni kontrakt!



Szczegóły ➡️ https://t.co/VntWYp2o3q



Oli, życzymy powodzenia! ✊ pic.twitter.com/Za4iXIinn9 — Polonia Warszawa (@polonia1911) July 4, 2024

Wojciechowski ma za sobą grę w młodzieżowych drużynach narodowych. Ostatni występ dla kadry U18 zaliczył we wrześniu 2022 roku.