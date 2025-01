Cracovia może zarobić milion euro. Chodzi o zagraniczny transfer

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Michał Rakoczy

Michał Rakoczy zamienia Cracovię na Ankaragucu

Cracovia w tej kampanii rywalizuje o miejsce premiowane grą w kolejnej edycji europejskich pucharów. W każdym razie klub traci powoli młodzieżowego reprezentanta Polski. Wieści w sprawie przekazał dziennikarz Sebastian Staszewski na platformie X.

Cracovia – podsumowanie rundy jesiennej

Znany insider przekazał, że Rakoczy trafi na wypożyczenie z krakowskiej ekipy do Ankaragucu. Turecki klub jednocześnie będzie miał możliwość sfinalizowania transferu definitywnego z udziałem gracza za milion euro. W przypadku awansu Ankaragucu do Super Lig transfer musiałby być obowiązkowy. Jeśli to by się tureckiej ekipie nie udało, to wówczas w grę wchodzi po prostu taka możliwość.

🆕🚨Michał Rakoczy został wypożyczony z @KSCracoviaSA do MKE Ankaragücu‼️ W umowie między klubami znalazły się dwie klauzule: w wypadku awansu do Süper Lig Turcy muszą wykupić piłkarza, bez awansu – mogą. Nieoficjalnie mówi się, że kwota wykupu to 1 mln euro. — Sebastian Staszewski (@s_staszewski) January 16, 2025

Rakoczy to 22-latek, mający kontrakt z Cracovią do 2027 roku. Zawodnik jest wychowankiem Pasów, który jak na razie w barwach tej drużyny wystąpił łącznie w 111 meczach. Zdobył w nich 17 bramek i zaliczył też osiem asyst. W trakcie pobytu w krakowskiej ekipie piłkarz był też wypożyczony do Puszczy Niepołomice. Tymczasem w tej kampanii rozegrał dziewięć spotkań.

Nowy zespół Rakoczego to natomiast na dzisiaj dziewiąta ekipa na zapleczu ligi tureckiej. Ankaragucu ma na swoim koncie 27 punktów. Do strefy barażowej traci tylko oczko. W piątek wieczorem na drodze tej drużyny stanie Sanlıurfaspor. Potyczka odbędzie się o godzinie 18:00.

Czytaj więcej: Ruch chwali się dobrym wynikiem. Rekord Betclic 1. Ligi bardzo możliwy