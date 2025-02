Pogba zaoferowany włoskiemu klubowi. Tam też go nie chcą

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Paul Pogba

Fiorentina nie zdecydowała się na transfer Pogby

Paul Pogba kilka miesięcy temu opuścił Juventus. Francuz został zawieszony z powodu afery dopingowej i do gry w barwach Starej Damy już nie wróci. Od tego czasu pomocnik był łączony z wieloma klubami. Mówiło się o możliwości przenosin do Ligue 1, Premier League, La Liga czy nawet MLS. Jak dotąd żadne spekulacje się nie ziściły i Pogba nadal poszukuje nowej drużyny.

W ostatnich dniach pojawiły się sugestie, że zawodnik może trafić do Fiorentiny. Pomysł sprowadzenia Pogby był rozważany przez zarząd Violi, ale ostatecznie Commisso, Ferrari, Prade i Goretti uznali, że nie jest to ruch, który klub powinien wykonać. Zespół z Florencji w styczniu już wzmocnił środek pola, sprowadzając Nicolo Fagioliego z Juventusu, Nicolo Zaniolo z Galatasaray i Chera Ndoura z PSG.

Zobacz wideo: Boniek: łatwo jest wydawać pieniądze innych

Choć jego nazwisko wciąż budzi zainteresowanie, Pogba nie może liczyć na zarobki na poziomie ostatniego kontraktu z Juventusem – osiem milionów euro netto rocznie plus dwa miliony bonusów. Obecna sytuacja zmusza go do obniżenia oczekiwań, jeśli chce znaleźć klub przed powrotem na boisko.

W związku z licznymi kierunkami, z którymi Pogba był dotychczas łączony trudno przewidzieć, gdzie Francuz ostatecznie zakotwiczy. W grę wchodzi również możliwość gry w Arabii Saudyjskiej, gdzie najpewniej mógłby liczyć na najwyższe zarobki. Jednak w ostatnich tygodniach pojawiały się sugestie, że nie jest to liga, która go satysfakcjonuje.