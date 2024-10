Jamal Musiala przed trudną decyzją. Są postępy w rozmowach

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Jamal Musiala

Real Madryt nie dla Niemca? Jamal Musiala może zostać w Bayernie Monachium

Jamal Musiala to zawodnik, który trafił do Bayernu Monachium w 2019 roku z akademii piłkarskiej Chelsea. Ofensywny pomocnik ma kontrakt ważny z Bawarczykami do końca czerwca 2026 roku. W ostatnich tygodniach 21-latek był łączony przede wszystkim z przeprowadzką do Realu Madryt, gdzie mógłby wypełnić lukę po Toni Kroosie. Tymczasem ciekawe wieści przekazał serwis Fichajes.net.

Źródło przekazało, że władze Bayernu zdają sobie doskonale sprawę z tego, jak ważny dla drużyny jest Musiala. W związku z tym sternicy giganta Bundesligi mają ambitny plan, aby przedłużyć aktualną umowę z zawodnikiem, mając piłkarza w swoich długofalowych planach. Podobno pojawiły się pierwsze poważne postępy w rozmowach między stronami.

W przypadku przedłużenia kontraktu z zawodnikiem, Bayern nie tylko mógłby liczyć na umiejętności czysto piłkarskie ze strony Musiali. Ponadto klub z Monachium dałby sygnał wszystkim w środowisku piłkarskim, że Bayern ma ambitne plany na przyszłość i chce rozwijać największe talenty u siebie.

36-krotny reprezentant Niemiec w tym sezonie wystąpił łącznie w ośmiu spotkaniach, notując w nich trzy trafienia i trzy asysty. Musiala mimo młodego wieku ma na swoim koncie cztery mistrzostwa Bundesligi, a także triumf w Klubowych Mistrzostwach Świata czy w meczu o Superpuchar Europy.

