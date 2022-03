Źródło: The Sun

Paul Pogba to zawodnik, który latem może zmienić barwy klubowe. Jednym z chętnych na sfinalizowanie transferu z udziałem mistrza świata z 2018 roku jest Juventus. The Sun twierdzi, że pomocnik będzie musiał obniżyć pensję o połowę, jeśli zdecyduje się na powrót do ekipy z Turynu.

Paul Pogba ma kontrakt z Manchesterem United tylko do końca

Coraz częściej pojawiają się doniesienia o możliwej zmianie klubu przez Francuza

The Sun podaje, że w przypadku powrotu 29-latka do Juve jego zarobki mogą obniżyć się o połowę

Pogba wróci do Juventusu?

Paul Pogba ma kontrakt ważny z Man Utd do końca czerwca tego roku. W trakcie trwającej kampanii reprezentant Francji wystąpił łącznie w 23 meczach. Zdobył w nich tylko jedną bramkę. Zaliczył jednak także dziewięć asyst.

29-letni zawodnik broni barw Czerwonych Diabłów od 2016 roku. To jednak było drugie zetknięcie Pogby z Man Utd. Po raz pierwszy piłkarz trafił do angielskiej ekipy w 2009 roku. Trzy lata później na zasadzie wolnego transferu Pogba dołączył do Juventusu. W szeregach Bianconerich w 178 spotkaniach piłkarz zanotował 34 trafienia i 40 asyst.

Ostatnio nie milkną spekulacje związane z powrotem Francuza do ekipy z Allianz Stadium. Chociaż w kolejce chętnych po zawodnika wymienia się również PSG i Real Madryt. Pogba jednak według medialnych doniesień jest najbardziej przekonany do tego, aby wrócić do Juve.

The Sun twierdzi natomiast, że ewentualny powrót reprezentanta Francji do Juventusu sprawiłby, że zawodnik musiałby znacznie obniżyć swoje oczekiwania finansowe. Jego zarobki mogłyby być mniejsze nawet o połowę względem tego, na co zawodnik może liczyć aktualnie w klubie z Old Trafford.

