Paul Pogba ma kontrakt z Manchesterem United ważny do końca czerwca 2022 roku. Wygląda jednak na to, że zawodnik już w trakcie najbliższej sesji transferowej zmieni pracodawcę. Włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio przekonuje, że zawodnik wydaje się przekonany do tego, aby dołączyć do Juventusu.

Reprezentant Francji myśli o powrocie do Juve

Paul Pogba od dłuższego czasu łączony jest przez media z powrotem do ekipy z Allianz Stadium, gdzie zaliczył owocny w sukcesy czas. Tuttosport podaje, że reprezentant Francji za pośrednictwem czatu WhatsApp cały czas pozostaje w kontakcie z byłymi kolegami z drużyny.

Zwolennikiem transferu Pogby do Juve z pewnością byłby Andrea Pirlo. Szkoleniowiec Bianconerich niejednokrotnie dawał do zrozumienia, że darzy ogromną sympatią francuskiego pomocnika.

Dziennikarze z Włoch sugerują, że Juventusu w celu pozyskania Pogby jest gotowy w zamian oddać do ekipy z Old Trafford Paulo Dybalę. Argentyńczyk ma kontrakt ważny z Juve do końca czerwca 2022 roku, a obie strony nie doszły do porozumienia w sprawie nowej umowy.

Opcją zastępczą Holender

Gdyby ostatecznie turyńskiemu klubowi nie udało się pozyskać mistrza świata z 2018 roku, to alternatywą miałby być Donny van de Beek, który w szeregach Czerwonych Diabłów nie otrzymuje zbyt wielu okazji do gry. Niemniej w tym przypadku Juventus nie byłby już skłonny oddawać Paulo Dybali, a raczej Adriena Rabiota w zamian.

Pogba w trakcie trwającego sezonu wystąpił łącznie w 30 spotkaniach, w których zdobył pięć bramek, notując też trzy asysty. Dla porównania van de Beek wystąpił w 27 meczach, strzelając w nich jednego gola.