Pogba może wrócić do Włoch. Juve rozpoczęło rozmowy z Raiolą

Paul Pogba według informacji zamieszczonych na łamach Express.co.uk może już w styczniu zmienić klub. Podobno rozmowy z menedżerem Francuza rozpoczął Juventus FC. Jeśli taki ruch transferowy doszedłby do skutku, byłby to powrót piłkarza do teamu z Piemontu, z którym rozstał się w 2016 roku.

Szykuje się wielki powrót Paula Pogby do Juventusu FC?

Reprezentanta Francji nie mówi nie powrotowi do Włoch

Zdaniem menedżera Francuza jego kariera w klubie z Old Trafford dobiegła końca, co rodzi różne spekulacje

Paul Pogba rozstał się z Juve, przechodząc do Manchesteru United za rekordowe 89 milionów funtów. Tymczasem najnowsze doniesienia w sprawie zawodnika sugerują, że ten jest otwarty na powrót do Juventusu.

Pogba z wiarą na odbudowanie się w Juve

W trakcie ostatniej sesji transferowej do Starej Damy wrócił Alvaro Morata. Hiszpan okazał się strzałem w dziesiątkę, ponieważ imponuje skutecznością w koszulce turyńskiej ekipy. Aktualnie obok Cristiano Ronaldo hiszpański napastnik jest pierwszoplanową postacią ofensywy Bianconerich. 27-latek ma nadzieję, że w przypadku powrotu do Juve, jego sytuacja mogłaby wyglądać podobnie, jak to ma miejsce w przypadku Moraty.

Ostatnio na temat swojego klienta głos zabrał jego menedżer Mino Raiola. Jego zdaniem Pogba nie jest szczęśliwy w klubie z Old Trafford. Wydaje się, że menedżer zawodnika desperacko szuka nowego klubu dla mistrza świata z 2018 roku.

53-latek, który reprezentuje także Zlatana Ibrahimovica, Erlinga Haalanda i Matthijsa de Ligta, powiedział w zeszłym tygodniu, że kariera Pogby w Manchesterze United dobiegła końca. W szokującym wywiadzie z Tuttosport, znany agent piłkarski apelował do władz Czerwonych Diabłów, aby sprzedały reprezentanta Francji.

Francuz głównym celem Starej Damy

Według włoskiego dziennikarza Carlo Garganese, Juventus rozpoczął rozmowy z Raiolą, w celu odzyskania Pogby. Francuski pomocnik ma być głównym celem mistrzów Serie A na 2021 roku. Co prawda zdecydowanie bardziej prawdopodobny jest letni transfer z udziałem zawodnika, ale nie jest wykluczone, że do zmiany klubu piłkarza dojdzie już w styczniu.

W rozmowie ze Sport Mediaset głos na temat ewentualnego transferu z udziałem Pogby zabrał ostatnio również dyrektor sportowy Juventusu. – Czy Pogba wróci do Juve? Uwielbiamy go, jest świetnym zawodnikiem, ale aktualnie broni barw Man Utd. Wolnym zawodnikiem nie będzie, więc trzeba będzie za niego zapłacić, jeśli będzie chciało się go pozyskać. Znamy doskonale wartość Pogby i jego cenę Zobaczymy, co się stanie – mówił Fabio Paratici.