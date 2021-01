Nowy szkoleniowiec Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino odmówił komentarza na temat doniesień łączących Lionela Messiego z przenosinami do Paryża. Przyznał natomiast, że kapitan Barcelony był bliski przejścia do Espanyolu, gdy był jego trenerem.

Messiemu z końcem obecnego sezonu wygasa obecna umowa z Barceloną. Jego przyszłość w katalońskim klubie stoi tym samym pod dużym znakiem zapytania. To także sprawią, że jego sytuacji bacznie przyglądają się przedstawiciele innych czołowych europejskich klubów. Wyjątkiem w tej kwestii nie jest również Paris Saint-Germain.

Kilka dni temu dyrektor sportowy PSG Leonardo potwierdził, że Messi znajduje się na celowniku jego klubu. Teraz zapytany o tę kwestię został Mauricio Pochettino, który niedawno zastąpił Thomasa Tuchela na stanowisku trenera. Argentyńczyk nie chce komentować tych spekulacji, ale przyznał, że w przeszłości niewiele brakowało, a miałby w swojej drużynie Messiego.

– Messi do PSG? Bez komentarza. Kiedy byłem w Espanyolu lub Southampton moim marzeniem było mieć najlepszych zawodników w klubie, a Messi był bliski wypożyczenia do Espanyolu – powiedział Pochettino w rozmowie z El Larguero. – Rozmowy były bardzo zaawansowane, ale przed sezonem rozegrał świetne spotkanie w Pucharze Gampera i to był koniec – dodał.

– Przez lata spotykaliśmy się w takich miejscach jak Londyn czy Włochy. Oboje kochamy Newell’s, ponieważ przeszliśmy przez ich akademią i to nas łączy – dodał argentyński szkoleniowiec.

– Wiem o wszystkim, co się dzieje z Messim. Obserwowałem wszystkich od West Hamu do Valladolid, bo w tym czasie trzeba mieć oko na każdą drużynę. Naprawdę nie chcę teraz rozmawiać o Messim – dodał Pochettino.