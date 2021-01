Dyrektor sportowy Paris Saint-Germain Leonardo przyznał, że mistrzowie Francji obserwują sytuację Lionela Messiemu. Argentyńczykowi z końcem sezonu wygasa obecna umowa z Barceloną, a w Paryżu nie ukrywają, że chętnie widzieliby go w jego zespole.

Przyszłość kapitana Barcelony w katalońskim klubie stoi pod dużym znakiem zapytania. Obecna umowa wygasa z końcem czerwca, co sprawia, że od 1 stycznia może swobodnie negocjować z innymi klubami. Nie należy jednak spodziewać się, że kwestia ta zostanie rozwiązana w najbliższym czasie.

Paris Saint-Germain jest jednym klubów, który Messim interesuje się od dłuższego czasu. Teraz głos na temat spekulacji dotyczących tego tematu zabrał dyrektor sportowy francuskiego klubu Leonardo.

– Wielcy zawodnicy jak Messi zawsze będą znajdować się na liście PSG. Oczywiście nie jest to czas, aby o tym rozmawiać, ani marzyć. Ale siedzimy przy wielkim stole klubów uważnie śledzących sytuację – powiedział Leonardo w rozmowie z France Football, cytowanej przez ESPN.

– Właściwie, to nie, jeszcze nie siedzimy, ale nasze krzesło jest nam na wszelki wypadek zarezerwowane. Cztery miesiące przed końcem sezonu to wieczność, szczególnie w tym czasie – dodał Brazylijczyk.

Leonardo o sytuacji Mbappe i Neymara

Leonardo wierzy również, że Kylian Mbappe i Neymar pozostaną na dłużej na Parc des Princes. Obecne umowy obu zawodników wygasają 30 czerwca 2022 roku, ale francuski klub pracuje już nad ich przedłużeniem.

– Mam nadzieję, że są przekonani, że PSG to dobre miejsce dla ambitnych i na najwyższym poziomie zawodników. Musimy tylko znaleźć porozumienie między ich wymaganiami oraz naszymi oczekiwaniami i możliwościami. Nie błagamy ich: “proszę, zostań”. Ci, którzy naprawdę chcą zostać, zostaną. Systematycznie się kontaktujemy i mam dobre przeczucia co do obu tych przypadków – dodał Leonardo.

Paris Saint-Germain zajmuje obecnie pierwsze miejsce w ligowej tabeli. Na fotel lidera wskoczyło po ostatniej kolejce, w której wygrało 1:0 z Angers. W kolejnym spotkaniu Ligue 1 PSG zagra w najbliższy piątek z Montpellier.



18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin