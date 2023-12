Nico Gonzalez latem zamienił FC Barcelonę na FC Porto. Hiszpański pomocnik nie czuje się jednak komfortowo w Portugalii. Portal "Record" informuje, że 21-latek może w styczniu wrócić do ojczyzny i zasilić szeregi Girony.

Imago / Sergio Ruiz Na zdjęciu: Nico Gonzalez

Nico Gonzalez rozważa powrót do Hiszpanii po krótki pobycie w FC Porto

“Smoki” zapłaciły latem za piłkarza 8.4 miliona euro

Pomocnik znajduje się w kręgu zainteresowań Girony

Szybki powrót Nico Gonzaleza do La ligi

FC Porto zdecydowało się latem na transfer utalentowanego pomocnika z FC Barcelony. Nico za opłatą 8.4 miliona euro dołączył do drużyny “Smoków”, lecz nie jest pierwszoplanową postacią. Według doniesień portalu “Record” 21-latek czuje się skreślony przez trenera Sergio Conceicao. Portugalskie media łączą go z wypożyczeniem w styczniu do rewelacji ligi hiszpańskiej – Girony.

Nico miał w stolicy Katalonii łatkę wielkiego talentu, ale nigdy nie przebił się na stałe do pierwszego zespołu. Podczas ubiegłego sezonu był wypożyczony do Valencii, gdzie pokazał próbkę swoich możliwości. Dobre występy w barwach “Nietoperzy” zaowocowały zainteresowaniem innych drużyn. Jak na razie środkowy pomocnik wielkiej kariery w Portugalii nie zrobił. W tym sezonie rozegrał tylko 14 spotkań, a w ostatnim czasie nie miał miejsca nawet na ławce rezerwowych.

Girona chce wykorzystać kiepską sytuację Hiszpana i spróbować go wypożyczyć na resztę sezonu. Podopieczni Michela są prawdziwą rewelacją bieżącej kampanii. W lidze zajmują sensacyjne 2. miejsce z dorobkiem 45 punktów. Nad trzecim Atletico Madryt mają w tej chwili 7 punktów przewagi.