Pressfocus Na zdjęciu: Wesley Fofana

Wesley Fofana chce opuścić Leicester City, które dostało świetną ofertę od Chelsea. Zdeterminowany Francuz próbuje przekonać swój klub do sprzedaży.

Chelsea stara się wzmocnić środek obrony

Celem transferowym londyńczyków jest Wesley Fofana

Leicester City oczekuje jednak ogromnych pieniędzy za Francuza

Trudne rozmowy Leicester i Chelsea

Chelsea tego lata straciła Antonio Ruedigera i Andreasa Christensena. Do klubu dołączył zaś jedynie Kalidou Koulibaly i na pozycji środkowego obrońcy powstała spora luka, którą The Blues starają się zastąpić. Mieli oni już kilku kandydatów na nowego stopera, ale za każdym razem coś stawało na przeszkodzie. Nie inaczej jest teraz Londyńczycy chcą, aby ich szeregi zasilił Wesley Fofana, na co przystać nie chce Leicester City.

Lisy uważają francuskiego środkowego obrońcę za fundament swojej defensywy. Nie zamierzają oni zatem łatwo oddać Fofany, za którego na King Power Stadium wypłynęły już dwie oficjalne oferty transferowe. Najnowsza opiewała na 70 milionów euro. Leicester City pozostaje nieugięte. Aby Francuz mógł wzmocnić The Blues, ci muszą ustanowić rekord transferowy. Dotychczas najdroższym środkowym obrońcą na świecie jest Harry Maguire, którego Leicester sprzedało za 87 milionów euro.

Fofana uważa, że druga propozycja złożona przez Chelsea, była jak najbardziej uczciwa. Francuzowi zależy na dołączeniu do The Blues, więc postanowił on przekonać Leicester do zaakceptowania oferty londyńczyków. Na to się nie zanosi, co wywołuje Frustrację u Fofany. Czasu do końca letniego okna transferowego zostało coraz mniej, co sprawia, że transakcja nie będzie łatwa do przeprowadzenia. The Guardian informuje jednak, że Leicester dopnie swego i Chelsea spełni oczekiwania tego klubu.

Czytaj także: Setki milionów króla strzelców nie dają. Chelsea symbolem marnotrawstwa pieniędzy