Pressfocus Na zdjęciu: Mateo Kovacic

Na transferowej liście życzeń Chelsea znajduje się Josko Gvardiol z RB Lipsk. Radą w sprawie swojego rodaka służył Mateo Kovacic, pomocnik londyńczyków.

Mateo Kovacic i Josko Gvardiol reprezentowali w przeszłości Dinamo Zagrzeb

Pomocnik Chelsea liczy, że zagrają oni w jednym klubie

Może być to realne, ponieważ londyńczycy interesują się obrońcą RB Lipsk

Chelsea sonduje temat nowego stopera

Ponad 280 milionów euro minionego lata na nowych piłkarzy wydała Chelsea. The Blues starali się między innymi załatać dziurę na środku defensywy. Do Londynu trafili Kalidou Koulibaly i Wesley Fofana. Oprócz nich Thomas Tuchel ma do dyspozycji Thiago Silvę i Trevora Chalobacha. Widać zatem, że klubowi przydałby się jeszcze jeden perspektywiczny stoper. Chelsea dostrzegła tę potrzebę, ponieważ na jej celowniku znalazł się Josko Gvardiol z RB Lipsk. Chorwat niedawno przedłużył kontrakt do 30 czerwca 2027 roku. O zainteresowaniu 20-latkiem informował Fabrizio Romano. Fakt ten potwierdził też Mateo Kovacic.

– W klubie pytali mnie o Josko, powiedziałem im wszystko co najlepsze. Nie muszę nic mówić o jego umiejętnościach piłkarskich, wiedzą, jakim jest zawodnikiem, a jego charakter jest doskonały. Widziałem w reprezentacji, jak bardzo jest chętny do gry, ma przed sobą wspaniałą karierę i mam nadzieję, że pewnego dnia zagramy razem w klubie – powiedział rodak Gvardiola. Chorwat przed meczem z Dinamo Zagrzeb przyznał też, że jest coraz bliżej powrotu do pełni sprawności po problemach zdrowotnych. Thomas Tuchel wprowadza go do gry stopniowo (dotychczas zagrał 131 minut).

– To był dla mnie trudny okres przedsezonowy, ale jestem już zdrowy i z dnia na dzień jest coraz lepiej. Muszę odzyskać sprawność meczową, ale gry i treningi są po to. Dlatego nie mogę się doczekać, żeby każdego dnia stawać się coraz lepszym – przyznał Kovacic.

Czytaj także: Agent Ruedigera: Chelsea nie próbowała go zatrzymać