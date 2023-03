Pressfocus Na zdjęciu: Mason Mount

Mason Mount nie wie, gdzie zagra w następnym sezonie

Anglikiem interesują się kluby z Premier League

O pomocnika Chelsea najbardziej zabiega Liverpool

Wielu chętnych na Mounta. Jeden poważny faworyt

Mason Mount należy do najgorzej opłacanych piłkarzy Chelsea. Powodem jest to, że Anglik długo nie przedłużał kontraktu z The Blues. Klubowi zależy na przedłużeniu współpracy. Do tego jednak daleko.

Piłkarz Chelsea nie akceptuje oferowanych mu warunków. To sprawia, że rośnie szansa na to, że The Blues spieniężą Anglika. Jego kontrakt wygasa w lipcu 2024 roku, więc Chelsea nie ma dużo czasu na sprzedaż pomocnika.

Jeżeli Mount faktycznie nie dogada się z Chelsea, ma on zostać sprzedany latem. Chętnych z Premier League nie brakuje. Najpoważniejszy kandydat do angażu Mounta to Liverpool, który pragnie rozwiązać swój kłopot z obsadą środka pola i to już najbliższego lata.

