Chelsea rusza po włoskiego stopera. Ogromna konkurencja

Chelsea dołączyła do wyścigu o zakontraktowanie stopera Fiorentiny, Pietro Comuzzo - donosi portal TBR Football. Londyńczycy będą musieli pokonać ogromną konkurencję.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Pietro Comuzzo przymierzany do Chelsea

Pietro Comuzzo jest czołowym stoperem w obecnym sezonie Serie A. Doskonała postawa 20-letniego środkowego obrońcy oczywiście nie uchodzi uwadze europejskich gigantów. Jednym z zespołów zainteresowanych pozyskaniem zawodnika Fiorentiny jest Chelsea – poinformował brytyjski portal „TBR Football”. W związku z prawdopodobnym odejściem Wesleya Fofany, londyński klub będzie szukał na rynku nowego centralnego defensora.

Dlatego na celownik potentata z Wysp Brytyjskich trafił właśnie Pietro Comuzzo, którego sytuacji przyglądają się również inne potęgi z Premier League, a mianowicie Arsenal oraz Manchester United. Tak więc wszystko wskazuje na to, że Niebiescy staną do walki z Kanonierami oraz Czerwonymi Diabłami w wyścigu o zakontraktowanie młodzieżowego reprezentanta Włoch. Za młodego stopera będzie trzeba zapłacić ponad 25 milionów euro.

Pietro Comuzzo z powodzeniem występuje w barwach Fiorentiny od września 2019 roku, kiedy przeprowadził się do Florencji za 100 tysięcy euro z Pordenone Calcio. Na początku grał w drużynach młodzieżowych, a w 2023 roku awansował do pierwszego zespołu. Zdolny defensor w ekipie Violi rozegrał łącznie 47 meczów, spędzając na boisku prawie 3000 minut. Kontrakt piłkarza z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.