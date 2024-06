Pierwsze słowa Mbappe po transferze do Realu. “Spełniłem swoje marzenie”

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe: Dołączyłem do klubu moich marzeń

Real Madryt w poniedziałek wieczorem oficjalnie potwierdził transfer Kyliana Mbappe, który po kilkuletniej sadze wreszcie przeszedł do drużyny Królewskich. 25-letni napastnik z zespołem Los Blancos związał się kontraktem na pięć najbliższych sezonów. 77-krotny reprezentant Francji przywitał się już z kibicami Realu Madryt poprzez media społecznościowe. Gwiazdor w zamieszczonym wpisie przyznał, że właśnie spełniło się jego marzenie z dzieciństwa.

– Spełniłem swoje marzenie. Jestem niezwykle szczęśliwy i dumny, że dołączyłem do klubu moich marzeń, czyli Realu Madryt. Nikt nie może zrozumieć, jak bardzo jestem teraz podekscytowany. Nie mogę się doczekać, aby Was zobaczyć, Madridistas. Dziękuję za Wasze niewiarygodne wsparcie. Hala Madrid! – napisał Kylian Mbappe w mediach społecznościowych.

Un sueño hecho realidad.

Muy feliz y orgulloso de formar parte del club de mis sueños @realmadrid Es imposible explicar lo feliz y emocionado que me siento en este momento. Estoy impaciente por veros, Madridistas, y gracias por vuestro increíble apoyo.

¡Hala Madrid! 🤍🤍🤍



A… pic.twitter.com/YTumusAXT6 — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 3, 2024

Kapitan reprezentacji Trójkolorowych od sierpnia 2017 roku z powodzeniem występował w rodzimym PSG, do którego przeprowadził się za 180 milionów euro z AS Monaco. Kylian Mbappe w barwach Paris Saint-Germain rozegrał łącznie 308 meczów, zdobył 256 bramek i zaliczył 108 asyst. To czyni go najlepszym strzelcem w historii stołecznego klubu oraz jedną z największych legend Les Parisiens.