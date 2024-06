Kylian Mbappe oficjalnie przechodzi do Realu Madryt!

Kylian Mbappe został nowym piłkarzem Realu Madryt. Hiszpański klub wystosował oficjalny komunikat w tej sprawie. 25-letni napastnik z Królewskimi podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2029 roku. Francuz spełni zatem swoje marzenie z dzieciństwa.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Koniec opery mydlanej. Real potwierdził transfer Mbappe

Wreszcie doczekaliśmy się końca kilkuletniej opery mydlanej związanej z przeprowadzką Kyliana Mbappe do Realu Madryt. Królewscy w końcu wystosowali oficjalny komunikat, w którym poinformowali o zawarciu umowy z 25-letnim napastnikiem. Francuski gwiazdor do zespołu Los Blancos przechodzi na zasadzie wolnego transferu po tym, jak wygasł jego kontrakt z Paris Saint-Germain. Kylian Mbappe z Realem Madryt związał się na pięć najbliższych sezonów.

Umowa kapitana reprezentacji Trójkolorowych będzie obowiązywała zatem do 30 czerwca 2029 roku. Skrzydłowy spełni więc swoje marzenie z dzieciństwa i zagra na Santiago Bernabeu. Urodzony w Paryżu zawodnik od sierpnia 2017 roku z powodzeniem występował w rodzimym PSG, do którego przeprowadził się za 180 milionów euro z AS Monaco. Kylian Mbappe w koszulce Paris Saint-Germain rozegrał łącznie 308 meczów, zdobył 256 bramek i zaliczył 108 asyst.

Najlepszy strzelec w historii drużyny Les Parisiens na Parc des Princes sześć razy wygrał Ligue 1, czterokrotnie sięgnął po Puchar Francji, dwa razy zdobył Puchar Ligi Francuskiej oraz trzykrotnie cieszył się z triumfu w Superpucharze Francji. Nie zgarnął jednak najważniejszego trofeum, czyli Ligi Mistrzów. Sukces w tych rozgrywkach ma mu ułatwić właśnie transfer do Realu Madryt, który w ostatnią sobotę pokonał Borussię Dortmund 2:0 i po raz piętnasty podniósł ten puchar.