Pressfocus Na zdjęciu: Kalvin Phillips

Kalvin Phillips podpisał sześcioletni kontrakt z Manchester City. Defensywny pomocnik przyznał, że jest gotowy do wielkich wyzwań, jakie stawiają przed nim występy w zespole mistrzów Anglii.

Kalvin Phillips jeszcze nie miał okazji do występów w europejskich pucharach

W kontekście transferu do Manchester City, ten brak doświadczenia może wydawać się problemem

Defensywny pomocnik jednak nie ma obaw i już nie może doczekać się walki o wielkie cele

Phillips opuścił strefę komfortu

Kalvin Phillips przebojem wdarł się w ostatnich latach do wielkiej piłki. Z miejsca stał się gwiazdą Premier League w barwach Leeds United, zaczął również regularnie występować w reprezentacji Anglii, z którą dotarł do finału EURO 2020. Sam turniej ME też był bardzo udany dla defensywnego pomocnika.

Nic dziwnego zatem, że czołowe europejskie kluby zwróciły na niego uwagę. Walkę o Phillipsa ostatecznie wygrał Manchester City, który zapłacił za 26-latka 42 mln funtów. Do umiejętności i jakości nowego gracza Obywateli nikt nie ma żadnych zastrzeżeń – waleczność, determinacja, nieustępliwość. Problemem może być jednak fakt, że pomijając EURO 2020, Phillips nie miał okazji do tej pory sprawdzić się w bojach o dużą stawkę. W barwach Pawii, Phillips wystąpił w sumie w 232 meczów, z których jednak aż 163 miały miejsce w The Championship.

Sam Phillips przyznaje: – Zawsze kochałem Leeds i wszystko, cokolwiek tam znałem. Przybycie do Manchester City było zatem poważną decyzją. Decyzją, którą musiałem gruntownie przemyśleć. Chciałem doświadczyć czegoś nowego i sprawdzić się w innym otoczeniu.

Fakt braku doświadczenia, nie przeraża jednak samego zawodnika. – Myślę, że nadaje się do walki o wysokie cele. Nie miałem do tej pory okazji do występu w wielkich grach, ale myślę, że powinienem dać sobie radę – zapewnił.

