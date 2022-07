Manchester City potwierdza wyczekiwany transfer

PressFocus Na zdjęciu: Kalvin Phillips

Manchester City oficjalnie poinformował o podpisaniu kontraktu z Kalvinem Phillipsem. 26-letni Anglik podpisał sześcioletnią umowę. The Citizens zapłacili za niego 42 miliony funtów.

Kalvin Phillips dołączył do Manchesteru City z Leeds United, w którym rozegrał 234 spotkania. W ciągu ośmiu sezonów zdobył czternaście goli i tyle samo asyst. W ostatnim czasie Anglik był chwalony nie tylko za występy w klubie z Ellan Road, ale również za występy w drużynie narodowej. Był kluczowym zawodnikiem reprezentacji Anglii, która dotarła do finału EURO 2020.

– Jestem absolutnie zachwycony, że dołączyłem do Manchesteru City. City po raz kolejny udowodniło, że jest najlepszą drużyną w kraju mając wspaniały skład i menedżera Pepa Guardiolę, który słusznie jest uważany za najlepszego na świecie. Możliwość grania pod jego wodzą i uczenia się od niego oraz jego sztabu szkoleniowego, a także bycie częścią tak fantastycznego składu, to perspektywa, z której jestem niesamowicie podekscytowany – powiedział Phillips po podpisaniu kontraktu z The Citizens.

– Kalvin jest piłkarzem, którego od dawna podziwiamy, zarówno na poziomie krajowym, jak i reprezentacyjnym. W ciągu ostatnich kilku sezonów udowodnił swoje fantastyczne umiejętności i jakość. Czujemy, że będzie wspaniałym dodatkiem do naszego składu i doskonale uzupełni naszą grę. Wszyscy tutaj nie mogą się doczekać oglądania gry Kalvina i jego dalszego rozwoju w ciągu najbliższych kilku lat – dodał z kolei Txiki Begiristain.

