Jagiellonia chce piłkarza z Serie A! Transfer na ostatnią chwilę

Jagiellonia Białystok nie zamknęła jeszcze kadry na sezon 2024/2025. Z informacji portalu Sport.pl wynika, że mistrz Polski wziął pod lupę zawodnika Como. Do zespołu może dołączyć Peter Kovacik.

René Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Peter Kovacik łączony z transferem do Jagiellonii Białystok

Jagiellonia Białystok w nadchodzącej edycji europejskich pucharów weźmie udział w fazie ligowej Ligi Konferencji. Termin zgłoszenia kadry do rozgrywek pod egidą UEFA mija o północy ze środy na czwartek. Natomiast zarząd klubu wciąż myśli nad jeszcze jednym transferem.

Choć czasu na przeprowadzenie kolejnego wzmocnienia w letnim oknie transferowym pozostało niewiele, to najnowsze informacje sugerują, że Duma Podlasia będzie chciała sfinalizować transakcję. Jak przekazał Kuba Seweryn z portalu Sport.pl na celowniku Jagiellonii Białystok znalazł się Peter Kovacik. Słowak jeszcze do niedawna grał w barwach Zeleziarne Podbrezova, lecz latem dołączył do beniaminka Serie A, Como 1907.

Natomiast jak zaznacza dziennikarz, skrzydłowy ponownie musi szukać nowego klubu, gdyż w zespole Cesca Fabregasa nie ma dla niego miejsca. Como przeprowadziło w lipcu i sierpniu łącznie 20 transferów. W efekcie Peter Kovacik nie został zgłoszony do gry w Serie A. W związku z tym, że okno transferowe w większości lig jest zamknięte, 22-letni zawodnik ma ograniczoną możliwość wyboru. Transfer do mistrza Polski i gra w Lidze Konferencji może być kuszącą opcją dla byłego reprezentanta Słowacji do lat 21.

Jagiellonia w PKO BP Ekstraklasie po 7. kolejkach zajmuje dopiero 6. miejsce z dorobkiem 12 punktów. Podopieczni Adriana Siemieńca mają jednak jeden mecz rozegrany mniej w porównaniu do reszty stawki. Po przerwie reprezentacyjnej Dumę Podlasia czekają spotkania m.in. z Lechem Poznań, Lechią Gdańsk czy Motorem Lublin.