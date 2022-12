PressFocus Na zdjęciu: Przemysław Wiśniewski

Przemysław Wiśniewski spisuje się dobrze w Serie B. Polak może zaliczyć sportowy awans. Interesują się nim kluby z czołowych lig w Europie.

Od tego sezonu w Serie B gra Przemysław Wiśniewski

Polak zbiera dobre recenzje

Defensor ma szansę na transfer do czołowej ligi europejskiej

Polski obrońca rozchwytywany

Reprezentacja Polski przed mundialem w Katarze miała problem z obsadą środka obrony. Niewiadomą była forma Kamila Glika, któremu wcale nie tak daleko do końca kariery. W rytmie meczowym nie był Jan Bednarek. Czesław Michniewicz do Kataru zabrał także wiekowego Artura Jędrzejczyka. Środek obrony nie był zatem mocną stroną Polaków.

Biało-czerwoni uniknęli europejskich potęg w losowaniu eliminacji do Euro 2024. Nowy selekcjoner może zatem pokusić się o wyłonienie nowych stoperów do gry u boku Jakuba Kiwiora, czy Mateusza Wieteski. Niewykluczone, że za jakiś czas w kontekście gry w kadrze rozpatrywany będzie Przemysław Wiśniewski, który tego lata zamienił Górnik Zabrze na występującą w Serie B Venezię.

24-letni Wiśniewski gra regularnie w nowym klubie (19 meczów). Jego występy przykuły uwagę silniejszych drużyn, niż Venezia. Piotr Koźmiński z WP SportoweFakty informuje, że obrońca wzbudził zainteresowanie przedstawicieli z: Serie A, Bundesligi, a także Ligue 1. Potencjalna kwota transferu może wynieść nawet pięć milionów euro. Nie wiadomo co z tą sytuacją zrobi Venezia, która ze sprzedażą Wiśniewskiego może zaczekać do lata, by spróbować jeszcze powalczyć o baraże do Serie A.

