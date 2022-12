fot. PressFocus Na zdjęciu: Szymon Żurkowski

Szymon Żurkowski według doniesień włoskich mediów wygląda na to, że w styczniu zmieni pracodawcę. La Gazzetta dello Sport przekonuje, że polski pomocnik znajduje się na liście życzeń Salernitany.

Coraz realniejszy wydaje się transfer Szymona Żurkowskiego zimą

La Gazzetta dello Sport podała, że Salernitana zaczęła prace nad finalizacją transakcji

25-latek obecnie broni barw Fiorentiny

Żurkowski i Piątek w jednym zespole?

Szymon Żurkowski aktualnie jest zawodnikiem Fiorentiny, do której trafił w 2019 roku. W tej kampanii piłkarz wystąpił jednak w zaledwie dwóch spotkaniach Serie A, co skutkuje tym, że Polak myśli o zmianie barw klubowych.

La Gazzetta dello Sport daje do zrozumienia, że Salernitana jest gotowa pozyskać Żurkowskiego. Jeśli transakcja doszłaby do skutku, to wówczas dołączyłby do Krzysztofa Piątka. Rynkowa wartość urodzonego w Tychach zawodnika wynosi mniej więcej 5,8 miliona euro.

Spekuluje się, że Toskańczycy otrzymali już konkretną ofertę od klubu zainteresowanego polskim pomocnikiem. Warto zaznaczyć, że Salernitana nie myśli o wypożyczeniu reprezentanta Polski, a transferze definitywnym z jego udziałem.

Gdyby przeprowadzka Żurkowskiego stała się faktem, to jego rywalami do gry byliby między innymi: Emil Bohinen, czy Lassana Coulibaly. Polski pomocnik miałby pomóc ekipie ze Stadio Arechi w utrzymaniu ligowego bytu.

W poprzedniej kampanii Żurkowski występował w Empoli. W szeregach Azzurrich piłkarz zaliczył udany sezon, rozgrywając 35 meczów ligowych. Zanotował w nich sześć trafień i trzy asysty.

Czytaj więcej: Fiorentina odda Żurkowskiego? Jest chętny klub