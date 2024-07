PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Pedri

Pedri chce grać w Barcelonie razem z Nico Williamsem

FC Barcelona uważanie śledzi Mistrzostwa Europy 2024 i jak każdy zwróciła swoją uwagę na niesamowitą formę Nico Williamsa. Reprezentant Hiszpanii zachwyca na niemieckich boiskach, prowadząc La Furia Roja do dalszych etapów turnieju. Nad dyspozycją skrzydłowego Athletic Bilbao rozpływa się nie tylko Blaugrana, ale również jej piłkarza. Pedri w niedawnym wywiadzie dla Mundo Deportivo dyskretnie namawiał Dumę Katalonii do sprowadzenia na Camp Nou młodszego z braci Williamsów.

– Nico Williams byłby dla nas spektakularnym transferem w Barcelonie. To byłoby niesamowite. Jest zawodnikiem, który pokazał, na co go stać. Mam nadzieję, że do nas dołączy – powiedział Pedri w rozmowie z Mundo Deportivo.

Williams jest wychowankiem Athletic Bilbao, w którym gra od 2013 roku. Do pierwszego zespołu został przeniesiony przed sezonem 2020/2021 i od tego momentu budował swoją pozycję w klubie. W ostatniej kampanii pojawił się na boisku w 37 meczach, w których zdobył 8 bramek i zanotował aż 19 asyst. Wysoka dyspozycja 21-latka spowodowała, że wartość rynkowa piłkarza skoczyła do 60 mln euro.

Dla Barcelony sprowadzenie Nico Williamsa wydaje się sprawą skomplikowaną. Problemy związane z Finansowym Fair-Play mocno ograniczają ich ruchy na rynku transferowym. Aby przeprowadzić transfer reprezentanta Hiszpanii niewykluczone, że Blaugrana będzie musiała pożegnać jedną, bądź dwie gwiazdy.