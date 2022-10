Źródło: AS / Sport.de

PressFocus Na zdjęciu: Joao Felix

Joao Felix nie jest zadowolony ze swojej sytuacji w Atletico Madryt. Możliwe, że powalczy o transfer już zimą. Portugalczykiem zainteresowane są trzy kluby, w tym Bayern Monachium. Sam napastnik pozostaje otwarty na przenosiny do stolicy Bawarii.

Joao Felix jest w tym sezonie głównie rezerwowym

Atletico nie zamierza jednak sprzedawać gracza, za którego zapłaciło przed trzema laty 127 milionów euro

Sam gracz szuka jednak możliwości odejścia. Jego otoczenie nawiązało kontakt z Bayernem Monachium, w grze są też dwa inne kluby

Bayern zdoła przekonać Atletico do sprzedaży Felixa?

Z pewnością nie o takich miesiącach bezpośrednio przed mundialem marzył Joao Felix. Portugalczyk rozpoczął sezon niezwykle efektownie, notując “hat-trick asyst” w pierwszej kolejce La Ligi przeciwko Getafe. Później, jednak, jego rola sukcesywnie malała. Obecnie napastnik wpuszczany jest na ogony lub w ogóle nie podnosi się z ławki rezerwowych.

To już czwarty sezon 22-latka w Atletico Madryt, ale wciąż nie zdołał zaprezentować formy, która gwarantowałaby mu regularne miejsce w wyjściowym składzie. Z pomocą nie przychodzi też charakter zawodnika. Felix regularnie daje upust swej frustracji odnośnie własnej sytuacji w drużynie.

AS donosi, że rekordowy nabytek Rojiblancos chce odejść jak najszybciej – najlepiej już zimą. Zainteresowanie byłą gwiazdą Benfiki wyraził Bayern Monachium. Bawarczycy usiłowali kupić Portugalczyka już latem. Wówczas Atletico odesłało ich do klauzuli odstępnego, wynoszącej 350 milionów euro. Teraz, jednak, sytuacja jest inna. Diego Simeone przed startem kampanii zapowiadał, że teraz w drużynie będzie “Joao i dziesięciu innych zawodników”. Dziś 22-latek nieraz nawet nie pojawia się na murawie. Mimo tego, trudno wyobrazić sobie, by opuścił Civitas Metropolitano już zimą.

Oprócz Die Roten, dwaj inni giganci śledzą sytuację napastnika. Mowa tu o Paris Saint-Germain oraz Manchesterze United.

Trzy asysty z derbów przeciwko Getafe to jedyny skalp, jaki zebrał jak dotąd Felix. Wystąpił łącznie w 12 meczach tego sezonu dla Atletico.

Zobacz również: Xavi spróbuje czegoś nowego. Przewidywane składy na mecz Barcelona – Villarreal.

Real Betis Atletico Madryt 3.25 3.30 2.32 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 października 2022 16:58 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin