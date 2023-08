IMAGO/Marcus Fischer Na zdjęciu: Benjamin Pavard

Benjamin Pavard ustalił warunki kontraktu z Interem

W Mediolanie czekali na zielone światło od Bayernu

Monachijczycy wreszcie zgodzili się na sprzedaż zawodnika

Pavard opuszcza Bayern. Francuz zagra w Serie A

Benjamin Pavard ma rok kontraktu z Bayernem. W Monachium woleli zatrzymać Francuza, ale ten dążył do transferu. Piłkarzem interesowało się kilka klubów. Najkonkretniejszy okazał się Inter.

Mediolańczycy mieli już porozumienie z Pavardem. Przedstawiciel Serie A porozumiał się również z Bayernem. Ten jednak blokował transfer, ponieważ szukał nowego defensora. Fabrizio Romano zdał raport z sytuacji zawodnika.

Włoski dziennikarz użył swojego słynnego “here we go”. Pavard wzmocni zatem Bayern za 32 miliony euro z bonusami. Francuz we wtorek wyruszy do Mediolanu, by w środę przejść testy medyczne przed transferem.

