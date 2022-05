PressFocus Na zdjęciu: Aurelien Tchouameni

Po fiasku rozmów w sprawie transfery Kyliana Mbappe, Real Madryt określił inny transferowy priorytet. Jest nim obecnie sprowadzenie pomocnika AS Monaco Aureliena Tchouameniego. Rozmowy w tej sprawie są na zaawansowanym etapie i wszystkie strony są przekonane, że do ich finalizacji dojdzie w najbliższej przyszłości.

Real Madryt jest coraz bliżej zrealizowania jednego z transferowych celów

Negocjacje w sprawie pozyskania Aureliena Tchoumeniego zmierzają ku szczęśliwemu końcowi

Piłkarz uzgodnił już warunki indywidualnego kontraktu z Realem

Real Madryt sięga po kolejny francuski talent

22-letni Tchouameni znajduje się na celowniku wielu europejskich klubów, ale zdecydowanym faworytem do jego pozyskania jest Real Madryt. Jak informuje Marca Królewscy są najbardziej konkretni i szukają porozumienia z Monaco w sprawie kwoty odstępnego. Klub Ligue 1 chciałby za swojego piłkarza otrzymać 80 milionów euro, ale w stolicy Hiszpanii są przekonani, że uda im się sprowadzić go za mniejszą kwotę.

Na efekt negocjacji między klubami czeka sam piłkarz, którzy już wcześniej doszedł z Realem do porozumienia w sprawie warunków indywidualnego transferu. Przygotowany do podpisania kontrakt ma obowiązywać przez pięć najbliższych lat, do czerwca 2027 roku.

Wcześniej zawodnik był łączony także z Paris Saint-Germain i Liverpoolem, ale oba te kluby są obecnie zdecydowanie za plecami Realu w tym wyścigu.

W zakończonym sezonie Tchouameni rozegrał w barwach Monaco 50 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając pięć goli i dokładając do tego trzy asyst. Na swoim koncie ma także osiem występów w reprezentacji Francji.

