Paul Pogba przymierzany do siedmiokrotnego mistrza kraju

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Paul Pogba

Corinthians interesuje się Paulem Pogbą. Szuka sponsora

Kilka tygodni temu Paul Pogba rozwiązał za porozumieniem stron umowę z Juventusem, co oznacza, że środkowy pomocnik jest dostępny na zasadzie wolnego transferu. Przypomnijmy, że 31-latek pozostaje zawieszony za nieumyślne stosowanie dopingu, aczkolwiek dyskwalifikacja została skrócona i wygaśnie już w marcu. Zatem wszystko wskazuje na to, że reprezentant Francji lada moment dołączy do nowego zespołu.

Niewykluczone, że Paul Pogba ostatecznie wyląduje w lidze brazylijskiej, a tak przynajmniej wynika z najnowszych informacji przekazanych w mediach społecznościowych przez Ekrema Konura. Turecki dziennikarz ujawnił, że poważne zainteresowanie mistrzem świata wykazuje tamtejsze Corinthians. Klubu z Sao Paulo nie stać jednak na opłacenie kontraktu Francuza, dlatego szuka on sponsora, który pomoże w finalizacji hitowego transferu.

Inne opcje dla 31-letniego pomocnika to przeprowadzka do Major League Soccer lub Saudi Professional League. W tym momencie pozostanie mierzącego 191 centymetrów zawodnika w Europie jest mało prawdopodobnym scenariuszem. Etatowy reprezentant Trójkolorowych występował w barwach Juventusu od września 2022 roku, gdy przeniósł się na Allianz Stadium bez kwoty odstępnego z innego giganta – Manchesteru United.

Paul Pogba z drużyną Starej Damy wygrał cztery mistrzostwa Serie A. Warto dodać, że doświadczony piłkarz był zawodnikiem ekipy Bianconerich również w latach 2012-2016.