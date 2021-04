Patryk Klimala na wylocie z Celticu. Chce go inny klub

Źródło: The Scottish Sun

Wszystko wskazuje na to, że Patryk Klimala rozstanie się latem z Celtikiem. Polak przesiaduje w Glasgow na ławce rezerwowych. Możliwe, że zasmakuje on gry za oceanem. Poważnie zainteresowani pozyskaniem go są działacze z Nowego Jorku.

O przyszłości byłego napastnika Jagiellonii Białystok rozpisują się dziennikarze The Scottish Sun. Od czasu transferu do Glasgow za 3,5 miliona funtów Patryk Klimala nie przebił się do wyjściowego składu Celticu. Łącznie rozegrał 28 meczów i zdobył w nich zaledwie trzy gole. Od października 2020 roku na boisku pojawił się tylko trzy razy.

Klimala na liście Stubera

Celtic jest w trakcie zmiany menedżera. Klub opuścił z powodu słabych wyników Neil Lennon. Tymczasowy trener, John Kennedy także na Polaka jednak nie zmienia. Media sugerują, że Celtic chętnie pozbędzie się go już latem.

Zdaniem The Scottish Sun zainteresowany Klimalą jest New York Red Bulls. Polaka zna trener Gerhrd Struber i możliwe, że Celtic otrzyma propozycję, by wypożyczyć napastnika za ocean. Okno transferowego w MLS rusza 1 czerwca.