Paris Saint-Germain od dawna myśli o transferze Lionela Messiego z FC Barcelony. Znany dziennikarz, Julien Laurens, sugeruje jednak, że Francuzi mogą nie być finansowo gotowi na sprowadzenie argentyńskiego zawodnika.

Dyrektor sportowy PSG, Leonardo ma twardy orzech do zgryzienia. Klub opłaca już teraz takie gwiazdy jak Neymar i Kylian Mbappe. Gdyby doszedł do tego Lionel Messi, Francuzi wydawaliby na kontrakty prawdopodobnie najwięcej na świecie. Tymczasem budżety klubów piłkarskich poważnie nadwyrężyła trwająca już blisko rok pandemia koronawirusa. Do tego dochodzą zasady związane z Finansowym Fair-Play.

Roczne zarobki Neymara wynoszą około 30 mln euro, tymczasem Mbappe liczy na wynegocjowanie niebawem nowego, jeszcze lepszego niż dotychczas kontraktu. Jeśli chodzi o Lionela Messiego, mógłby trafić do Paris Saint-Germain za pół roku za darmo. Latem wygasa bowiem jego kontrakt z Barceloną. Paryżanie musieliby mu jednak zaoferować zawrotne warunki finansowe. Dziennikarz Julien Laurens mówi o kwocie 60 mln euro za sezon.

PSG musiałoby oddać jedną z gwiazd?

Jednym z wariantów, który umożliwiłby transfer Messiego, byłoby oddanie jednej z dwóch wielkich gwiazd. Kylian Mbappe łączony był niedawno z Realem Madryt, ale obecnie temat ten wydaje się być nieaktualny. Brakuje też raczej chętnych na zakup Neymara. Wszystkich odstrasza kwota, jaką trzeba by za Brazylijczyka zapłacić.

Sam Leo Messi zapowiedział w grudniu, że decyzję odnośnie swojej przyszłości podejmie dopiero po zakończeniu sezonu La Liga. Wtedy też wygaśnie jego umowa z Blaugraną. Możliwe jednak, że zawodnik nie będzie miał większego pola manewru. Dotychczas wydawało się, że PSG i Manchester City to jedyne kluby, które rozważają w ogóle jego pozyskanie w przypadku decyzji o opuszczeniu Camp Nou.