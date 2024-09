Osimhen może opuścić Galatasaray w styczniu. Tyle wynosi klauzula wykupu

ANP / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Osimhen wciąż nie jest pewny swojej przyszłości

Victor Osimhen, który w sezonie 2022-23 został królem strzelców Serie A, tego lata dołączył do Galatasaray na zasadzie wypożyczenia, po tym jak nie doszło do jego transferu do Al-Ahli, Chelsea ani PSG. Mimo przedłużenia kontraktu z Napoli do 2027 roku, pojawiły się doniesienia, że jego klauzula wykupu została obniżona z 130 do 75 milionów euro. Jednak, według dziennikarza “RAI Sport” Ciro Venerato, Osimhen może definitywnie opuścić Napoli za 90 milionów euro już w styczniu, choć klauzula ta nie obowiązuje klubów Serie A.

W ostatnim czasie pojawiły się spekulacje o możliwym transferze Osimhena do Juventusu, jednak wiceprezydent Galatasaray, Ibrahim Hatipoglu, stanowczo zaprzeczył, że klub pozwoli na odejście zawodnika w styczniowym okienku, choć najwyraźniej wobec klauzuli wykupu będzie bezradny. Turecki zespół liczy na to, że nigeryjski snajper pozostanie z nimi przynajmniej do końca sezonu, zwłaszcza po tym, jak Osimhen strzelił swoje pierwsze dwa gole dla Galatasaray w zremisowanym 3:3 meczu przeciwko Kasimpasie.

Osimhen w barwach Napoli zdobył 76 bramek w 133 występach, co czyni go jednym z najbardziej pożądanych napastników w Europie. Mimo trudnych negocjacji w letnim okienku, jego talent wciąż przyciąga uwagę największych klubów. Czy w styczniu dojdzie do jego transferu? Wszystko zależy od sytuacji w Napoli i Galatasaray, ale już teraz jest jasne, że jego przyszłość będzie jednym z najgorętszych tematów w zimowym okienku transferowym.

