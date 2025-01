Liverpool wskazał następcę Alexandra-Arnolda. To gwiazda Barcelony

PA Images / Alamy, Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot i Trent Alexander-Arnold

Jules Kounde potencjalnym następcą Alexandra-Arnolda w Liverpoolu

Liverpool, choć mamy już styczeń wciąż nie osiągnął porozumienia z trzema kluczowymi zawodnikami. Wraz z zakończeniem sezonu wygasa kontrakt Mohameda Salaha, Virgila Van Dijka oraz Trenta Alexandra-Arnolda. Ten ostatni jedną nogą jest już w Realu Madryt. Niewiadomą pozostaje pytanie, czy przeprowadzka będzie mieć miejsce latem, czy Królewscy sięgną po obrońcę zimą.

W obliczu prawdopodobnego rozstania z reprezentantem Anglii władze klubu rozpoczęły poszukiwania nowego prawego obrońcy. Alexander-Arnold od lat stanowił o sile The Reds, więc jego następca musi być zawodnikiem klasy światowej.

Według informacji El Nacional szkoleniowiec Liverpoolu wskazał idealnego kandydata na prawy bok defensywy. Arne Slot chce, aby na Anfield Road przeniósł się Jules Kounde, czyli obrońca FC Barcelony. Francuz w przeszłości grywał też jako stoper, więc The Reds zyskają uniwersalnego gracza. Choć 26-latek jest kluczowym elementem w układance Hansiego Flicka, tak sytuacja finansowa Blaugrany może zmusić ich do sprzedaży piłkarza, jeśli pojawi się odpowiednia oferta.

Kounde dołączył do Barcelony w 2022 roku z Sevilli za 50 milionów euro. Od tamtego czasu rozegrał w Dumie Katalonii 114 spotkań, w których zdobył 4 bramki i zanotował 16 asyst. Kontrakt z katalońskim klubem obowiązuje go do czerwca 2027 roku. Transfermarkt wycenia go na 60 milionów euro.