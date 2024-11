Osimhen wyklucza zimowy transfer. To na pewno się nie wydarzy

ANP / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Osimhen nigdzie się nie wybiera. Dokończy sezon w Turcji

Saga transferowa z udziałem Victora Osimhena ciągnęła się przez całe letnie okienko. Gwiazdor zdecydował o opuszczeniu Napoli i czekał na atrakcyjne oferty. Zainteresowane jego usługami były takie kluby, jak Chelsea, Arsenal, Manchester United czy Paris Saint-Germain. W każdym przypadku zabrakło jednak konkretów, choć najbliżej było do przeprowadzki na Stamford Bridge. The Blues liczyli, że uda się doprowadzić do wymiany, w ramach której otrzymają Osimhena za Romelu Lukaku. Na przeszkodzie stanęły jednak kwestie finansowe, w efekcie czego Nigeryjczyk musiał awaryjnie trafić do Galatasaray. Napoli wypożyczyło gwiazdora do Turcji, bowiem on sam nie chciał kontynuować gry w ekipie Antonio Conte.

W mediach bardzo szybko pojawiły się sugestie, że zimą kluby Premier League wrócą po Osimhena i tym razem będą gotowe zapłacić za niego większe pieniądze. Wówczas Napoli skróciłoby jego wypożyczenie i sprzedało na Wyspy Brytyjskie. Tak się jednak nie stanie, o czym przekonuje sam zawodnik. Twierdzi, że w Turcji zostanie do końca sezonu.

– Nie odejdę w styczniu. Jestem w Galatasaray do końca sezonu. Nie wiem, o czym za kulisami rozmawiają Galatasaray i Napoli, ale jeśli przyjdą z tym do mnie, też usiądę do rozmów. Galatasaray to świetny klub, który bardzo polubiłem. Jestem tu szczęśliwy – zapewniał były król strzelców Serie A.

Osimhen to bezwzględna gwiazda Galatasaray. W ośmiu meczach zgromadził sześć bramek i cztery asysty.